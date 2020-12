Aeronautica militare. Solinas posa la prima pietra dell'International flight training school

L'lfts verrà realizzata nell'area dell'aeroporto militare di Decimomannu

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha partecipato nel pomeriggio alla posa della prima pietra dell'lfts, International flight training school, che verrà realizzata nell'area dell'aeroporto militare di Decimomannu.

"È un’iniziativa di grande rilievo che rappresenta una ritrovata sinergia nella nostra Isola tra le forze militari, l'università e la tecnologia più avanzata – ha sottolineato il governatore – Una ulteriore valorizzazione della nostra terra, con la sua vocazione di cerniera, in settori avanzati e strategici per il Paese. Desideriamo cogliere le opportunità che derivano dall’ospitare un centro di eccellenza che coinvolge partner di eccezionale valenza nel settore delle tecnologie avanzate nel campo dell’addestramento al volo in un contesto internazionale che determinerà un incremento dell’occupazione nel territorio e una collaborazione strategica con realtà tecniche e accademiche”.

Alla cerimonia sono intervenuti anche il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, il capo di Stato maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, il capo di Stato maggiore della Aeronautica, Alberto Rosso, Luciano Carta, presidente di Leonardo, leader mondiale nello sviluppo e fornitura di sistemi di addestramento avanzato integrati per piloti militari e l’amministratore delegato della società, Alessandro Profumo. Presenti anche i generali Luigi Casali e Francesco Olla.