Decimomannu: migliaia di visitatori per l'anniversario dell'Aeronautica

Di: Redazione Sardegna Live

Sono circa 3000 i cittadini che in occasione della celebrazione dell'anniversario del "101/o anniversario dell'Aeronautica militare, si sono recati presso il reparto sperimentale e di standardizzazione tiro aereo nell'aeroporto militare di Decimomannu , comandato dal Colonnello Federico Pellegrini.

Tante le persone in coda davanti ai cancelli dell'aeroporto militare "Giovanni Farina" che hanno potuto visitare la sala espositiva che custodisce la memoria storica dell'Aeronautica in Sardegna attraverso cimeli e documentazione fotografica. Gli ospiti hanno seguito un percorso tra mostre statiche di velivoli militari e mezzi relativi alle molteplici specificità del Reparto. Piloti, tecnici e specialisti della Forza Armata hanno accolto molti appassionati e curiosi e hanno potuto raccontare con passione il proprio lavoro quotidiano e valori che li guidano nello svolgere importanti servizi per la difesa del Paese e a favore dei cittadini.

Adulti e bambini in fila per poter vedere da vicino i velivoli M346 ed Eurofighter e vivere per un momento l'emozione di essere ai comandi di un jet, scoprire i segreti della meteorologia e conoscere da vicino i tecnici di bordo della Ricerca e Soccorso. In occasione dell'evento è stato possibile sostenere una raccolta fondi a favore dell'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori curata dalle Sezioni Associazione Arma Aeronautica di Cagliari e San Gavino Monreale.