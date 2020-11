Capoterra. Percepiva reddito di cittadinanza indebitamente: scoperto dai finanzieri

Nel modulo da compilare per la percezione del reddito aveva omesso la vincita di oltre 30mila euro al gioco online

Di: Giammaria Lavena

Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, i finanziari della Tenenza di Sarroch hanno individuato un soggetto residente a Capoterra che avrebbe indebitamente percepito il reddito di cittadinanza. L’azione delle Fiamme Gialle è stata orientata alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter usufruire della pubblica provvidenza, procedendo al riscontro della veridicità delle dichiarazioni riportate nelle domande presentate per accedere al pubblico beneficio.

Le informazioni acquisite hanno permesso di rilevare che il soggetto sottoposto a controllo avrebbe omesso di indicare nella documentazione prodotta per l’ottenimento del beneficio vincite al gioco online nel 2019 per una somma di 31.135 euro. Tale situazione patrimoniale avrebbe comportato la non spettanza del beneficio, invece indebitamente percepito per un ammontare di 11.752 euro.

Il furbetto è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, nonché all’Inps per la revoca del beneficio ed il recupero delle somme non spettanti. Dall’inizio dell’anno, la Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari, nello specifico settore, ha individuato 291 casi di irregolarità per un importo indebitamente percepito pari a 1.166.162 euro complessivi.