Vendeva merce rubata da un albergo di Sanluri: denunciato un uomo di Villacidro

La merce veniva custodita in un magazzino a Villasor

Di: Giammaria Lavena

I mobili, le attrezzature da cucina, gli scaffali e le stoviglie che la scorsa estate erano stati rubati dall’albergo-ristorante Rosy di Sanluri sono stati ritrovati dalle Fiamme Gialle in un magazzino di Villasor, pronti per essere venduti. I militari hanno scovato il deposito ove era custodita la merce al termine di una serie di indagini, avviate dopo che uno dei soci e la curatrice fallimentare dell’hotel avevano denunciato di averle viste in vendita sulla pagina Facebook di un cittadino di Villacidro.

I finanzieri di Sanluri, in breve tempo, sono riusciti a risalire all'identità del venditore, e ad individuare il magazzino nel quale veniva stoccata la merce frutto di un precedente furto. A seguito della perquisizione, effettuata alle prime ore della mattina del 19 novembre, sarebbe stata rinvenuta la refurtiva, sottoposta a sequestro in attesa della definizione della vicenda ed al termine della quale avverrà la restituzione all’avente diritto.

In assenza di concrete spiegazioni sulla provenienza della merce, i militari hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria il soggetto, ritenuto responsabile del reato di ricettazione. L’attività si inserisce nell’ambito delle funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza finalizzate alla tutela della legalità in genere, con particolare riferimento alla tutela dei mercati e dei consumatori affinché vengano immessi nel sistema commerciale prodotti sicuri e di provenienza lecita.