Ortacesus, strade più sicure: via libera al progetto da 83mila euro

Cicero: "Interventi che permetteranno a chiunque arrivi di poter percorrere le strade in modo sicuro"

Di: Giammaria Lavena

Ortacesus, 19 ottobre 2020 - Messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali, e non solo. Con una delibera appena firmata dal commissario straordinario Francesco Cicero, è arrivato il via libera al progetto esecutivo da 83.434 euro, che interesserà le più importanti infrastrutture della zona.

In particolare, verrà posta grande attenzione ai ponti del Comune, ma anche al miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale, punto fondamentale per garantire la sicurezza stradale.

“Si tratta di interventi molto importanti e imprescindibili - dichiara Cicero - che permetteranno ai cittadini di Ortacesus e a chiunque arriverà nel Comune di poter percorrere le strade in modo sicuro”.