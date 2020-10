Cagliari. Investito in via Scano quattro giorni fa: muore 77enne

Di: Redazione Sardegna Live

Non ce l’ha fatta il 77enne di Quartu, ma residente a Monte Urpinu, investito venerdì scorso in via Scano a Cagliari. Troppo gravi le ferite riportate: Pietro Lai si è spento questa mattina nell'ospedale Brotzu.

La vittima era stata travolta da uno scooter condotto da un 71enne cagliaritano che, all'incrocio con via Vidal e via Cugia, regolato dal semaforo, aveva investito il 77enne e la moglie di 74 anni mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali.

Il marito era stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al Brotzu in codice rosso, mentre la signora, trasportata anche lei al Brotzu, in codice giallo.