Alghero si prepara per il grande show del Rally Italia Sardegna

Un cartellone di eventi collaterali che colorerà la cittadina sarda con intrattenimento, spettacolo e ovviamente sport

Di: Redazione Sardegna Live

La splendida città di Alghero si prepara ad accogliere il tanto atteso Rally Italia Sardegna 2024, l’evento organizzato dall’Automobile Club d’Italia con il sostegno della Regione Sardegna che dal 30 maggio al 2 giugno riporterà nella città catalana lo spettacolo del FIA World Rally Championship.

L’evento combinerà l'emozione dell’evento sportivo con una ricca proposta di attività culturali, enogastronomiche e di intrattenimento. Visitatori e appassionati potranno vivere un'esperienza unica in uno dei contesti più suggestivi dell’intero calendario. Di seguito l’offerta completa.

Giovedì 30 maggio

12:00 Apertura del Paddock - Villaggio Rally Casa ACI/Sardegna

15:00 - 17:30 Convegno Coldiretti dedicato all'Olio della Sardegna, con consegna di riconoscimenti alle autorità e agli sportivi più rappresentativi di ACI Sassari - Casa ACI/Sardegna

17:30 Foto di Gruppo dei Piloti - Bastioni PigafettaApertura del Villaggio Coldiretti - Rambla Via GaribaldiEsibizione del Coro Sardo di Mores - podio

18:10 - 18:40 Sessione Autografi - Service Park - Casa Sardegna

18:50 - 19:00 Incontro con i Piloti (RIS Experience only) - Service Park - Casa Sardegna

18:50 - 19:20 Presentazione novità linea Sparco - M-Sport - stand Sparco

19:00 Ingresso delle vetture nella Starting Grid alla Banchina Dogana

19:00 - 19:10 FIA Meet the Crews - Team Palco Partenza

19:10 - 19:20 FIA Meet the Crews - Equipaggi P2 ed altri Palco Partenza

19:20 - 19:30 FIA Meet the Crews - Equipaggi P1 - Palco Partenza

19:30 Cerimonia di Partenza e Parata Cittadina - Palco Partenza

21:00 Esibizione del Coro Sardo di Mores - Villaggio ColdirettiStreet food accompagnato da musica presso il Villaggio Coldiretti

Venerdì 31 maggio

08:00 - 12:00 Shakedown - Ittiri

10:00 - 11:30 Conferenza su "Il turismo green in Sardegna" presso Casa ACI/Sardegna

12:00 - 13:30 Workshop di cosmesi naturale a cura di Manuela Pisanu

13:30 Partenza del Rally - Service Park

15:00 - 16:30 Tavola rotonda sulla "Cultura della mobilità sostenibile" con opinioni a confronto

17:00 - 20:00 Premiazioni dei Campionati Sardi ACI Sport

20:15 FIA Meet the Crews Service Park - Casa Sardegna 21:00 Serata di street food e musica al Villaggio Coldiretti

Sabato 1 giugno

05:45 Partenza della Tappa 2 - Service Park

10:00 - 11:30 Discussione su "Energie rinnovabili: stato dell'arte"

11:30 - 13:00 Nuovo workshop di cosmesi naturale con Manuela Pisanu

13:00 Tentativo di realizzare la Seada più grande del mondo presso il Villaggio Coldiretti

19:30 Evento WRC Saudi Arabia presso Casa ACI/Sardegna

20:30 FIA Meet the Crews - Service Park - Casa Sardegna

21:00 Street food accompagnato da musica presso il Villaggio Coldiretti

Domenica 2 giugno

07:00 Partenza della Tappa 3 - Service Park

10:00 - 18:00 Animazione continua presso il Rally Village

10:00 - 11:30 Ultimo workshop di cosmesi naturale.

13:15 Arrivo del Rally - Palco Arrivo

15:00 Conferenza Stampa - Palco Arrivo

15:30 Cerimonia di Premiazione - Palco Arrivo