Alghero. Ecco il nuovo Consiglio comunale: 14 le conferme

16 i consiglieri di maggioranza, 9 all’opposizione

Di: Redazione Sardegna Live

In attesa della proclamazione ufficiale, che avverrà nelle prossime ore, il Consiglio comunale di Alghero sembra ormai delineato, tra conferme e new entry.

La maggioranza di Raimondo Cacciotto potrà contare su 16 consiglieri, compreso il sindaco. I gruppi più numerosi saranno quelli di Partito Democratico, il più votato della coalizione, e Noi Riformiamo Alghero, entrambi con 4 consiglieri. Per i dem tre conferme (Gabriella Esposito, Pietro Sartore e Mimmo Pirisi) e la novità Luca Madau. Quattro volti già noti per Noi Riformiamo Alghero: Maria Grazia Salaris, assessora uscente della Giunta Conoci, Alberto Bamonti e Alessandro Loi, entrambi consiglieri negli ultimi cinque anni, oltre a Gianni Martinelli, già consigliere comunale e assessore nei primi anni Duemila con Tedde sindaco.

Sempre nella maggioranza, due consiglieri a testa dovrebbero andare a Futuro Comune (la consigliera uscente Ornella Piras e la new entry Beatrice Podda) e ad Alleanza Verdi Sinistra con due novità assolute: Anna Arca Sedda e Gianni Occhioni. Un consigliere a testa, invece per Orizzonte Comune con Christian Mulas, Movimento 5 Stelle con Graziano Porcu e Città Viva con Giampietro Moro. Resterà fuori dal Consiglio Alghero al Centro, la lista meno votata della coalizione.

Sono nove invece i consiglieri di opposizione: con il candidato sindaco uscito sconfitto, Marco Tedde, ci saranno i tre di Forza Italia più votati: Giovanna Caria, Antonello Peru e Pasqualina Bardino. Quindi Lelle Salvatore e Nina Ansini per Udc – Patto per Alghero, Michele Pais per la Lega (il candidato consigliere più votato con 861 preferenze), Alessandro Cocco per Fratelli d’Italia e Massimiliano Fadda per Prima Alghero. Non metterà invece alcun consigliere il Psd’Az.