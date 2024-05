Camion dei rifiuti fuori strada lungo la Sp15: recuperato con l’autogru

Sul posto Vigili del fuoco e forze dell'ordine di Ghilarza e Ardauli

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del fuoco di Abbasanta sono interventi intorno alle 8:00 lungo la sp15 in seguito a una richiesta di intervento per il recupero di un cassone che trasportava rifiuti, finito a bordo strada, per cause attualmente sconosciute, in posizione pericolosa per la circolazione.

Con l'autogru i Vigili del fuoco hanno sollevato il mezzo rimettendolo poi in carreggiata. Sul posto anche forze dell'ordine di Ghilarza e Ardauli.