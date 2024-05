Cagliari. Bomboletta lanciata davanti alla sede Inps: rientrato allarme bomba

Sul posto gli artificieri della polizia di Stato

Di: Redazione Sardegna Live

Allarme bomba questa mattina nella sede Inps di viale Regina Margherita in pieno centro a Cagliari. Poco prima delle 8 una guardia giurata si è accorta di uno strano oggetto piazzato vicino all'ingresso. Il vigilante avvicinandosi ha notato una bomboletta spray da cui usciva fuori un filo e ha dato l'allarme. Sul posto è subito arrivata la polizia con gli agenti della Squadra volante. L'area antistante è stata transennata, il viale Regina Margherita chiuso al traffico e il personale della sede Inps messo in sicurezza.

Sul luogo sono intervenuti anche gli artificieri della polizia, che hanno fatto rientrare l’allarme bomba. Non era un vero ordigno, ma si trattava comunque di un oggetto lasciato davanti all'ingresso probabilmente per creare allarmismo, visto che dalla bomboletta usciva fuori un filo per renderla simile a una bomba artigianale. L'allarme adesso è terminato, la strada è stata riaperta e i dipendenti degli uffici sono tornati al lavoro. La polizia indagherà cercando di individuare chi ha lasciato il falso ordigno davanti alla sede Inps.