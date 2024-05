Incidente sul lavoro a Olbia: operaio colpito da un oggetto metallico al volto

Trasportato in ospedale a bordo dell'elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Un operaio che si trovava a lavoro in un cantiere a Olbia, in località Maltana, è rimasto gravemente ferito al volto, forse a causa di un oggetto metallico che lo ha colpito agli occhi.

L'incidente si è verificato questa mattina. L'uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale a bordo dell'elisoccorso. Nel cantiere sono in corso le verifiche da parte degli ispettori dello Spresal, per accertare cosa sia accaduto.