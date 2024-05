Bimba di 8 anni perde la vita dopo un drammatico incidente

Ferito il fratellino di 9 anni. Gravi la nonna e altre due persone

Di: Redazione Sardegna Live

Drammatico incidente nella notte a Clusone, in provincia di Bergamo, a seguito del quale ha perso la vita una bambina di 8 anni. Sopravvissute altre quattro persone, tutte ferite di cui due gravemente, fra cui il fratello di 9 anni, che ha riportato la frattura del femore, e la nonna dei due bambini. Nello scontro, sulla ex statale 671, sono rimaste coinvolte due auto.

All'origine dell'incidente una possibile distrazione o l'asfalto scivoloso per via della pioggia. Alla guida dell'auto con la piccola vittima proprio la nonna, 60 anni. La donna, alla guida di una Seat Ibiza, si è scontrata con una Bmw 320 che viaggiava in direzione opposta, con a bordo un uomo di 47 anni e una donna di 60, entrambi gravemente feriti.

Per la bimba niente da fare: è morta sul colpo. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti che sono stati trasportati con due elicotteri e le ambulanze in diversi ospedali. Piuttosto grave anche la nonna, portata a Brescia in elisoccorso.

Gli altri feriti sono stati trasportati in ambulanza all’Humanitas Gavazzeni e all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.