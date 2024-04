Nuovo Consiglio direttivo per l’Assòtziu Launeddas Sardinnìa

Le elezioni si sono svolte nei locali de Sa Domu de Farra, a Quartu

Di: Redazione Sardegna Live

L’Assòtziu Launeddas Sardinnìa ha un nuovo consiglio direttivo. Il 13 aprile scorso si sono tenute le elezioni nei locali de Sa Domu de Farra dove ha sede “Sa Domu de Is Launeddas” (progetto di Assòtziu), grazie alla disponibilità del Comune di Quartu Sant’Elena e delle associazioni storiche dello stesso Comune.

Con grande entusiasmo e impegno, i candidati hanno presentato le proprie visioni e progetti per il futuro dell'associazione, suscitando interesse e coinvolgimento tra i partecipanti. I nuovi membri del Consiglio Direttivo sono Gianfranco Meloni, Riccardo Cuccu, Tonino Leoni, Orietta Puggioni, Federica Lecca, Stefano Cara e Tonio Stara.

“Una combinazione unica di esperienza e nuove idee per guidare l'Assòtziu Launeddas Sardinnìa verso nuovi traguardi. L'associazione guarda ora con fiducia e determinazione al futuro, pronta a continuare a promuovere e preservare la cultura delle launeddas in Sardegna e oltre – si legge in una nota – I nuovi membri del Consiglio Direttivo sono pronti a lavorare insieme per il bene dell'associazione e per il beneficio di tutti i suoi membri, collaborando con le Istituzioni al fine di perseguire i risultati desiderati”.