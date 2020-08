Sassari. Polizia locale: controlli di velocità dal 9 al 31 agosto

Campagna di sicurezza stradale “Operazione trasparenza"

Di: Redazione Sardegna Live

Parte dal 9 agosto la campagna di sicurezza stradale “Operazione trasparenza“. Una scelta dell'Amministrazione legata all'aumento degli incidenti e alla volontà da parte dello stesso Comune di adottare azioni incisive per assicurare il rispetto delle regole e per reprimere le condotte di guida maggiormente pregiudizievoli della sicurezza stradale. Si tratta di un'operazione che si sviluppa attraverso l'organizzazione di postazioni di polizia stradale per il controllo della velocità dei veicoli.

Il nome “operazione trasparenza” ha lo scopo di caratterizzare la natura di questa attività: attraverso una comunicazione preventiva delle località in cui saranno organizzate le postazioni di controllo si vuole attribuire un valore primario alla prevenzione e alla sensibilizzazione dell'utenza stradale.

I controlli di velocità, che si svolgeranno dal 9 al 31 agosto, saranno in via Predda Niedda, via Pirandello, via Budapest, ex s.s. 131, località Ottava, via Domenico Millelire, Palmadula – S.P. 4 S.P. 18 e via Buddi Buddi.

La mappa delle strade in cui saranno operativi gli agenti sarà aggiornata periodicamente.