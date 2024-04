Vasto incendio a Sarroch, individuato il responsabile

Sarà denunciato per incendio colposo

Di: Redazione Sardegna Live

È stato individuato dal Corpo forestale il presunto responsabile del vasto incendio, ancora non del tutto domato ma sotto controllo, divampato da questa mattina nelle campagne di Sarroch, non distante dalla Saras e che ha portato all'evacuazione di alcune case.

Si tratta di un 60enne che sarà denunciato per incendio colposo: stava bruciando alcune ramaglie e non è riuscito a controllare il fuoco, in una giornata caratterizzata dal fortissimo vento di maestrale.

Sul posto stanno ancora operando diverse squadre dei vigili del fuoco, il Corpo forestale e i volontari. I due canadair arrivati per dare manforte alle squadre a terra non stanno più operando: uno ha avuto un guasto ed è rientrato, mentre il secondo ha dovuto lasciare i cieli di Sarroch a causa delle forti raffiche di maestrale. Le fiamme adesso si sono spostate su un crinale, lontano dalle abitazioni, e sono controllate dalle squadre a terra. Complessivamente sono fuori casa per qualche ora una quindicina di persone.