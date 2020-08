Nuoro. Polstrada ferma auto per un controllo: giovane trovato con oltre mezzo chilo di marijuana

La droga era nascosta in uno zaino

Di: Redazione Sardegna Live

Negli scorsi giorni, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Orosei, hanno fermato al km 0 ex 131 bivio ss389, una Fiat Punto con a bordo quattro persone, tutti gravati da diverse segnalazioni e precedenti di Polizia.

I poliziotti hanno effettuato una perquisizione personale estesa al veicolo che permesso di rinvenire 26 grammi di marijuana, custodita all’interno di due buste di cellophane trasparente, occultate sotto la cuffia di rivestimento della leva del cambio. Uno dei quattro, un giovane di 24 anni, avrebbe dichiarato che la droga apparteneva a lui e che ne faceva un uso personale. Intanto, altra marijuana è stata trovata all’interno dello zaino appartenente a un altro degli occupanti.

Gli agenti hanno deciso di perquisire anche la casa dei due: all’interno dell’appartamento è stato individuato uno zaino contenente tre buste di cellophane trasparente, due delle quali perfettamente sigillate e una aperta. Dentro c’erano 580 grammi circa di marijuana. In casa è stato trovato anche un “teaser”. Il giovane S.A. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio della Marijuana sequestrata a suo carico, mentre l’amico è stato denunciato per concorso nella detenzione dello stupefacente e per la detenzione del teaser.

Per il 24enne è scattato l’obbligo di dimora nel territorio del comune di Nuoro.