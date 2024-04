Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Sardegna partecipa alla 13^ edizione della Corsa in Rosa

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) sarà presente all’evento, per il terzo anno consecutivo, con un proprio stand istituzionale

Di: Redazione Sardegna Live

Prenderà il via il 19 aprile 2024la tredicesima edizione della “Corsa in Rosa” (https://www.corsainrosasassari.it), manifestazione contro la violenza sulle donne che si svolgerà a Sassari dal 19 sino a domenica 21, giornata conclusiva dell’evento. Tre giorni di dibattiti, riflessioni, confronti per sensibilizzare sui temi dei diritti e per dire no alla violenza di genere.

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) sarà presente all’evento, per il terzo anno consecutivo, con un proprio stand istituzionale allestito presso il “Villaggio Corsa in Rosa” nella centralissima Piazza d’Italia, dalle ore 8 alle 20, con la sua partecipazione, intende dare risalto e forza al messaggio motore dell’evento.

ADM attraverso il CUG promuove la campagna 25 novembre tutto l’anno#.

L’iniziativa ha lo scopo di creare consapevolezza sui comportamenti violenti nei confronti delle donne tenendo alta l’attenzione riguardo alle discriminazioni sul lavoro e sulle politiche sociali di inclusione. L’Agenzia conferma il proprio impegno contro la violenza di genere anche con la campagna nazionale Posto Occupato, un progetto di sensibilizzazione per stigmatizzare l’assenza delle donne che hanno perso la vita, vittime di femminicidio.

I Funzionari ADM illustreranno ai partecipanti alla manifestazione, runners e visitatori, le attività e gli obiettivi della mission istituzionale dell’Agenzia.

Uno spazio specifico sarà dedicato al Laboratorio Chimico di Cagliari, in cui verrà illustrato quanto viene svolto presso le strutture specialistiche di ADM, con particolare attenzione alla sicurezza dei prodotti.

Non solo aspetti tributari in materia di Dogane, Accise e Monopoli, quindi, ma anche gli aspetti extratributari dell’attività dell’Agenzia, con particolare focus sul controllo dei traffici internazionali per garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari e gli standard europei di sicurezza.

I chimici del locale Laboratorio delle Dogane mostreranno, tra l’altro, come si effettuano la classificazione e l’esame organolettico dell’olio extravergine di oliva, le analisi chimiche sul grano e sul vino, spesso oggetto di contraffazione e di violazione del Made in Italy.

Alla giornata inaugurale della manifestazione parteciperà il Direttore Territoriale ADM per la Sardegna, Gianluigi D’Urso e la Dirigente dell’Ufficio delle Dogane e Monopoli di Sassari, Federica De Santis.