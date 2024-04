Cagliari. Cadono dal gommone, due ragazze soccorse a Cala Fighera

Due amiche sono state soccorse dal Nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Brutta disavventura, questa mattina, per due amiche a Cagliari. Sono uscite in mare con un gommone in affitto e quando si trovavano nei pressi di Cala Fighera sono state sbalzate in acqua dal gommone, che ha proseguito la sua corsa fino a naufragare sulla scogliera di Capo S. Elia.

Le due ragazze sono riuscite a raggiungere la riva ma si sono ritrovate in un punto impervio della scogliera e, a causa della forte risacca, impossibilitate a portarsi in luogo sicuro.

A quel punto è intervenuto il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco del comando di Cagliari che, una volta raggiunte a nuoto le due giovani, le hanno portate a bordo di una motovedetta della Capitaneria, che attendeva a poca distanza e che le ha accompagnate al porto turistico di Marina Piccola dove sono state affidate al personale sanitario del 118.