Escavatore in fiamme nella notte a Orune: si indaga

Incendio di sospetta origine dolosa

Di: Redazione Sardegna Live

Questa notte, intorno all'una e quaranta, i Vigili del Fuoco di Nuoro sono intervenuti a Orune per l'incendio di un mini escavatore parcheggiato in un cantiere per lavori pubblici.

Sul posto la squadra 1A della sede centrale, che col tempestivo intervento ha evitato che le fiamme si propagassero agli altri mezzi parcheggiati vicino o alle abitazioni circostanti.

Dalla lettura della semiotica dell’incendio non si escluderebbe la natura dolosa. Sul posto anche i carabinieri di Bitti.