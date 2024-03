Meteo. Le previsioni in Sardegna per Pasquetta

Le previsioni per lunedì 1 aprile 2024

Di: Redazione Sardegna Live

Previsioni per lunedì 1 aprile 2024 a cura di Arpas Sardegna

Cielo coperto con deboli precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio. Attenuazione dei fenomeni e ampie schiarite dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Temperature: in sensibile diminuzione. Venti: deboli o moderati occidentali con rinforzi sulle coste settentrionali in serata. Mari: mossi i settori orientali, molto mossi altrove.

Previsioni per martedì 2 aprile 2024

Cielo inizialmente sereno con passaggi di velature dal pomeriggio. Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in sensibile aumento. Venti: deboli occidentali. Mari: mossi i settori orientali, molto mossi altrove. Moto ondoso in progressiva diminuzione durante la giornata.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di mercoledì e giovedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno in generale lieve aumento. I venti saranno in prevalenza deboli variabili. I mari saranno generalmente mossi, in progressiva diminuzione.