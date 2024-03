Diocesi di Tempio-Ampurias: le nomine del Vescovo Roberto Fornaciari

Le nomine entreranno in vigore nella Solennità della festa di Pentecoste

Di: Redazione Sardegna Live

“Quella del Signore è una tavola alla quale si fa spazio a tutti coloro che vogliono sinceramente servire il Vangelo”. Queste le parole del Sua Eccellenza Monsignor Roberto Fornaciari nell’annuncio delle nomine Vicari per la Diocesi di Tempio-Ampurias.

Saranno Don Mauro Bucciero, Parroco della Parrocchia Santa Vittoria in Telti (Vicario Generale della diocesi di Tempio – Ampurias); Don Andrea Domanski, Parroco delle parrocchie Santa Maria Maddalena e Agonia di Nostro Signore Gesù Cristo in La Maddalena (Vicario episcopale nell'ambito dell'annuncio della fede: generare, educare, accompagnare la fede delle persone nei diversi stati e stadi di vita); e Don Antonio Tamponi, Parroco della parrocchia San Simplicio in Olbia (Vicario episcopale nell'ambito dell'amministrazione economica, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare).

Le nomine entreranno in vigore nella Solennità della festa di Pentecoste.