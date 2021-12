Nomine in Regione: chiesto processo per presidente Solinas

Inchiesta sulle nomine di due direttori generali. Nei guai anche l'assessora agli Affari generali Satta

Di: Redazione Sardegna Live

Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cagliari, Andrea Vacca, avrebbe depositato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del presidente della Regione, Christian Solinas, dell'assessora agli Affari generali e al personale Valeria Satta e del capo di gabinetto Maria Grazia Vivarelli. L'inchiesta si riferisce alle nomine di due direttori generali: Silvia Curto alla presidenza e Antonio Pasquale Belloi alla guida della Protezione civile.

La notizia è stata anticipata nella serata di ieri dal periodico online Indip e arriva a quasi un anno dalla chiusura dell'indagine avviata dopo le nomine. Per il momento l'atto non è stato notificato agli interessati che verranno informati solo quando sarà fissata l'udienza preliminare. Il governatore - difeso dall'avvocato Salvatore Casula - è indagato per abuso d'ufficio, mentre l'assessora Satta è finita sotto indagine perché sospettata anche di tentata concussione.

Gli accertamenti della Procura erano nati dalla decisione di nominare alle direzioni generali l'avvocata Curto e l'ingegnere Belloi, una scelta che aveva fatto scattare polemiche e proteste da parte anche dei sindacati dei dirigenti regionali che contestavano l'assenza di titoli sufficienti a ricoprire l'incarico.

Sulla vicenda era stato depositato anche un ricorso al Tar ed era stata poi emanata una legge regionale, la 25 del 2019, composta da soli tre articoli che il Consiglio aveva approvato il 23 dicembre 2019. Con quella norma, secondo l'accusa, si sarebbe cercato di "sanare" la nomina dei dirigenti esterni. Ora la palla passa all'ufficio Gip del Tribunale che dovrà fissare la data dell'udienza: al gup il compito di decidere se gli elementi raccolti dal pubblico ministero Vacca siano sufficienti a sostenere un processo.