Cagliari. Liberato il fenicottero rosa salvato sabato scorso. VIDEO

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di oggi, martedì 21 luglio, la Guardia Costiera di Cagliari, al comando del Capitano di Vascello Mario Valente, e il Corpo Forestale, Stazione di Cagliari, hanno proceduto alla liberazione di un pullo di fenicottero rosa salvato nella mattinata di sabato 18 luglio.

L'esemplare di fenicottero era stato recuperato dall’unità CP607 della Guardia Costiera, in attività di pattugliamento per l’Operazione “Mare Sicuro 2020”, e consegnato alla clinica veterinaria San Giuseppe per essere sottoposto alle cure di cui necessitava.

Una volta riabilitato, è stato rimesso in libertà all'interno del parco naturale regionale del Molentargius, negli specchi acquei de "Sa perda bianca".

La Guardia Costiera ricorda che tutte le comunicazioni per segnalare ogni tipo di emergenza in mare, comprese le situazioni riguardanti i mammiferi marini o tartarughe bisognosi di assistenza, possono essere effettuate tramite il numero blu 1530, gratuito ed attivo su tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24, che permette di contattare la Capitaneria di porto più vicina, per un intervento immediato.

Le attività di controllo per la salvaguardia della vita dell’uomo in mare e per la tutela dell’ambiente e della fauna marina, continueranno intensificate per tutta la stagione estiva.