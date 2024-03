A Cagliari l’ultimo saluto a Luca Furcas, ucciso da un’auto a Roma

La vita del medico specializzando è stata spezzata da un 26enne alla guida sotto l’effetto di alcol. “Il tuo sorriso sarà sempre con noi”

Di: Redazione Sardegna Live

Si terranno questo pomeriggio, alle 16:30, nel cimitero di San Michele a Cagliari, i funerali di Luca Furcas, il 37enne cagliaritano ucciso a Roma da un’auto.

La tragedia è avvenuta il 19 marzo intorno alle 21:30. Secondo quando ricostruito, Luca stava facendo jogging, quando all’uscita da Villa Borghese è stato travolto da una Bmw condotta da un 26enne romeno sotto l’effetto di alcol. È stato sbalzato dall'auto per decine di metri.

Un impatto violentissimo e che non ha lasciato scampo al 37enne cagliaritano, medico specializzando dell’università La Sapienza di Roma.

Sul posto sono arrivati immediatamente i medici del 118 e gli agenti della Polizia locale, ma per Luca Furcas non c’è stato nulla da fare.

Il conducente della Bmw è stato accompagnato al policlinico Umberto I, dove è risultato positivo all’alcol test.

“Luca il tuo sorriso sarà sempre con noi” scrive la famiglia nel necrologio.

Parole di vicinanza sono arrivate anche dalla rettrice dell’università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni: “Esprimo il più sentito cordoglio mio e di tutta la Comunità Sapienza, per la dolorosa scomparsa di Luca Furcas, nostro studente in specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa - ha scritto la rettrice Antonella Polimeni - Ci stringiamo alla famiglia, agli affetti. alle colleghe ed ai colleghi di Luca”.