Alghero. Scontro auto-moto, un ferito in ospedale

Sul posto, oltre ai soccorsi, Vigili del fuoco e Polizia locale

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente, questa mattina intorno alle 9:30, in via Sant’Anna ad Alghero, nei pressi degli uffici comunali. Un’auto e una moto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, trasportato dal 118 al pronto soccorso per le cure del caso. Sul posto è intervenuta anche una squadra del distaccamento cittadino dei Vigili del fuoco, oltre alla Polizia locale.