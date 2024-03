Gdf Cagliari: il comandante Gibilaro in visita al Comando Regionale

Gibilaro si è recato ieri, per la prima volta dal suo insediamento nell’incarico, in visita presso la sede del Comando Regionale

Di: Redazione Sardegna Live

Il Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro, Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, con competenza anche sulla nostra Regione, si è recato, nella giornata di ieri, per la prima volta dal suo insediamento nell’incarico, in visita presso la Caserma “M.A.V.M. Efisio Satta”, sede del Comando Regionale Sardegna. Ricevuto dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Claudio Bolognese, il Generale Gibilaro ha incontrato i Comandanti dei Reparti, una folta rappresentanza di Finanzieri del contingente ordinario e aeronavale e dell’organismo affiancato per la rappresentanza militare. Presente anche una delegazione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Dopo aver illustrato le peculiarità del contesto territoriale ed economico ed il dispositivo operativo regionale messo in atto, il Generale Bolognese ha esposto all’Alto Ufficiale in visita le strategie d’intervento attuali e future tese a colpire i fenomeni illeciti che danneggiano l’economia sana della Sardegna, tra i quali le frodi fiscali, gli illeciti in materia di spesa pubblica, con particolare riferimento ai fondi P.N.R.R., tra cui le frodi in materia di crediti di imposta, le infiltrazioni nel tessuto economico della criminalità, la lotta alla contraffazione e la tutela del “Made in Italy”.

Momento significativo della visita è stato l’incontro con alcune pattuglie dei Reparti operativi che hanno illustrato le più importanti attività investigative dell’ultimo anno. Il Generale Gibilaro nel corso della carriera ha ricoperto diversi incarichi operativi e di stato maggiore in tutti i settori che caratterizzano la vita del Corpo, alcuni caratterizzati da straordinarie vicende professionali ed umane, tra cui, da giovane Capitano, è stato per quattro anni un diretto collaboratore dell’allora Giudice Istruttore Giovanni Falcone, quale responsabile di una squadra di investigatori del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria, operante alle dipendenze del “Pool antimafia dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo”, per l’esecuzione di quelle pioneristiche indagini bancarie e societarie che furono determinanti per il positivo esito dei cc.dd. “maxi-processi a Cosa Nostra”.

Negli ultimi incarichi ha guidato il Comando Interregionale dell’Italia Meridionale, il Comando Aeronavale Centrale e dal 7 novembre 2023 è Comandante Interregionale dell’Italia Centrale. Lo stesso, al termine della visita, ha rivolto al personale dipendente parole di apprezzamento per il lavoro compiuto e per i traguardi sinora ottenuti nei diversi obiettivi strategici affidati alle Fiamme Gialle sarde e per l’impegno con cui, ogni giorno, i militari della Guardia di Finanza si adoperano per la tutela della legalità, auspicando il consolidamento di una efficace presenza ispettiva a favore della collettività.

Successivamente ha incontrato alcune Autorità locali tra le quali il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari, il Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti e il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ai quali ha confermato la più ampia collaborazione istituzionale da parte delle Fiamme Gialle ricevendo, al contempo, espressioni di stima e fiducia e per le molteplici attività di servizio svolte da tutti i reparti dipendenti.