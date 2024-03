Manca il sangue in Sardegna. Da altre regioni d’Italia 25mila sacche

Di questo si è parlato nel Consiglio Nazionale dell’Avis riunitosi a Cagliari: “Grande attenzione verso l’Isola”

Di: Redazione Sardegna Live

Come ben sappiamo, la Sardegna è una regione non autosufficiente in termini di raccolta sangue ed è costretta a importare da altre regioni d'Italia. Nel 2023 sono arrivate nell’Isola 25mila sacche.

Questo non vuol dire che i sardi non donino, anzi spiccano per essere tra i più generosi del nostro Paese. Ma non basta perché la Sardegna deve fare i conti con il massiccio numero di pazienti talassemici che richiedono terapie periodiche basate proprio sulle trasfusioni di sangue. Serve dunque l’aiuto di tutti i cittadini.

Di questo e di tanto altro si è parlato nei giorni scorsi a Cagliari, dove si è riunito il Consiglio Nazionale dell’Avis.

Nel video il servizio di Roberto Tangianu