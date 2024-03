Ad Alghero i riti della Settimana Santa tra fede, storia e tradizione

È stata presentata questa mattina ad Alghero il programma della Settimana Santa 2024

Di: Redazione Sardegna Live

È stata presentata questa mattina ad Alghero il programma della Settimana Santa 2024 , alla presenza del sindaco Mario Conoci con l'assessore alla Cultura Alessandro Cocco, i rappresentanti della Diocesi Alghero-Bosa, della Confraternita della Misericordia di Alghero, Fondazione Alghero e il dirigente dell 'Istituto Artistico A. Costantino di Alghero con gli insegnanti e alunni.

Saranno 17 i cori che parteciperanno ai riti della Setmana Santa a l'Alguer 2024, 8 algheresi e 9 sardi, provenienti da diversi paesi. "Tutto pronto per il ripetersi di un rito che ad Alghero si rinnova da oltre 500 anni", si legge nel comunicato. "Le antiche vie della città, già illuminate dai caratteristici drappi rossi che rendono la città vecchia ancora più affascinante, ospiteranno le suggestive processioni e le numerose celebrazioni religiose".

Dal 22 marzo al via i riti che accompagnano la Setmana Santa, evento in grado di coinvolgere nell'intimo i cittadini e affascinare sempre di più i visitatori ed i turisti che in occasione delle festività Pasquali scelgono di trascorrere e vivere le emozioni uniche che la Riviera del Corallo è in grado di trasmettere. Presentato oggi al Quarter il programma delle celebrazioni realizzato in collaborazione tra la Diocesi Alghero-Bosa, la Confraternita della Misericordia, l'Amministrazione Comunale e la Fondazione Alghero, che vede la partecipazione di numerose associazioni del territorio regionale che da diversi anni ormai accompagnano le processioni insieme alla Banda Musicale A. Dalerci di Alghero. Presenti il ​​sindaco Mario Conoci con l'assessore alla Cultura Alessandro Cocco, don Angelo Cocco della Diocesi Alghero-Bosa, don Giampiero Piras Governatore della Confraternita della Misericordia di Alghero e il dirigente dell'Istituto Istruzione Superiore A. Costantino, Mario Peretto, insieme a Maria Giovanna Fara in rappresentanza della Fondazione Alghero. Con loro gli alunni e insegnanti che firmano l'immagine dell'edizione 2024 della Setmana Santa con in testa 'l'Amor et Passio Domini' di Adriana Caria, classe 5A. Il rito del Discendimento - il Desclavament - evento tra i più partecipanti dell'intera settimana di processioni, sarà accompagnato dall'associazione musicale Pro Arte diretta dal M° Domenico Balzani e trasmesso in diretta dall'emittente Catalan Tv, sul maxischermo all'esterno della Cattedrale di Santa Maria e sul canale Youtube della Diocesi di Alghero-Bosa. L'atteso Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (Bastioni C. Colombo, Angolo Via C. Alberto) nel giorno della Santa Pasqua, sarà impreziosito, come tradizione, dalla manifestazione di spari a salve curata dall'Associazione Gruppo Cacciatori Armeria Tanda.

ITINERARIO PROCESSIONI SETTIMANA SANTA 2024

22 MARZO - Venerdì di Passione

Ore 20:00 – Processione dell’Addolorata

Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, via C. Alberto, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Simon, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, Rientro della Confraternita alla Chiesa della Misericordia.

24 MARZO - Domenica delle Palme

Ore 10.00 - Benedizione delle Palme presso la Chiesa di San Francesco. Processione verso la Cattedrale. Percorso: via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.

Ore 10:30 – Cattedrale: Santa Messa celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.

26 MARZO - Martedì Santo

Ore 20:00 - Processione dei Misteri

Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Omelia in Cattedrale, Piazza Duomo,Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, rientro presso la Chiesa della Misericordia.

28 MARZO - Giovedì Santo

Ore 10:00 Cattedrale: Santa Messa Crismale celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.

Ore 17:30 Cattedrale: Messa in “Coena Domini” e rito della lavanda dei piedi celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.

Ore 21:00 – Processione per la visita Eucaristica

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Chiesa di San Michele, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Via XX Settembre, Via Giovanni XXIII, Via Mons. Ciuchini, Chiesa della Mercede, Via Mons. Ciuchini, Via Giovanni XXIII, Via XX Settembre, Via Kennedy, Largo San Francesco, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto e rientro presso la Chiesa della Misericordia.

Ore 22:00 Cattedrale: Adorazione Eucaristica presso l’Altare della Reposizione.

29 MARZO - Venerdì Santo

Ore 08:00 Cattedrale: Ufficio delle letture e Lodi mattutine

Ore 11:00 Processione della Via Crucis.

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Simon, Piazza Porta Terra, via Sassari, Scalo Tarantiello, Banchina Dogana, Porto Salve, Piazza Civica, Piazza Duomo, Cattedrale di Santa Maria.

Ore 11:40 Cattedrale: Innalzamento del Cristo. Accompagna la funzione l’Associazione Musicale Lo Frontuni.

Ore 16:00 Cattedrale: Celebrazione Liturgica della Passione del Signore presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. Lettura della Passione, Adorazione della Croce, Comunione Eucaristica.

Ore 20:00 Processione del Discendimento.

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.

Ore 20:30 Cattedrale: Predica del discendimento. Proiezione esterna della funzione in Piazza Duomo.

Ore 21:30 – Processione del Venerdì Santo

Percorso: Cattedrale, Via Santa Barbara, Via Cavour, via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Cavour, Bastioni C. Colombo, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, Via Kennedy, Piazza Sulis, Lungomare Dante, Via Gramsci, Via Pascoli, Via Sassari, Via Carducci, Piazza della Mercede, Via Nuoro, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia.

30 MARZO - Sabato Santo

Ore 21:00 Cattedrale – Solenne Veglia Pasquale, Liturgia della Luce, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale ed Eucaristica presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. Il coro Polifonico Algherese cura i canti della celebrazione.

31 MARZO - Domenica di Pasqua

Ore 9:00 Processione della Madonna

Percorso: Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Bastioni C. Colombo (ang. Via C. Alberto), (Incontro)

Ore 09:30 Processione di Gesù Risorto

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Bastioni C. Colombo (ang. Via C. Alberto) (Incontro)

Ore 09:45 – Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (Bastioni C. Colombo, Angolo Via C. Alberto). Manifestazione di spari a salve a cura dell’Associazione Gruppo Cacciatori Armeria Tanda.

Ore 09:50 Processione

Percorso: via C. Alberto, via G. Ferret, Largo San Francesco, via Kennedy, Via XX Settembre, Via La Marmora, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.

Ore 10:30 – Messa Solenne presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.

Ore 12:00 – Rientro della processione presso la Chiesa della Misericordia. Percorso: Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia.

Ore 12:00 Cattedrale: Santa Messa.

7 APRILE - Seconda Domenica di Pasqua

Ore 10:30 – Santuario N.S. di Valverde: Santa Messa presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. Canta l’Associazione Coro Polifonico Olmedese Incantos.

I fedeli sono invitati ad indossare l’abito scuro nelle processioni del giovedì e venerdì Santo.

EVENTI COLLATERALI

Lunedì 25 marzo 2024 | ore 20:30

Cattedrale di Santa Maria di Alghero: “Mysterium Crucis” – concerto a cura dell'Associazione Akademia Cantus et Fidis Coro Matilde Salvador – Alghero.

Una riflessione in musica e recitazione sulla Passione di Cristo, con letture che ripercorrono la Passione di Gesù intermezzati a musiche eseguite dal coro e orchestra