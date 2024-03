Oristano. Rientra in carcere dopo un permesso con marijuana e hashish

Nuovo blitz con i cani antidroga

Di: Redazione Sardegna Live

Esce dal carcere con un permesso e rientra con 70 dosi tra marijuana e hashish.

Nuovo blitz della polizia penitenziaria con i cani antidroga all'interno del carcere oristanese di Massama, dopo la busta piena di marjiuana indirizzata a un detenuto e scoperta lo scorso weekend.

In particolare, nella mattinata di ieri, come fa sapere la Fns Cisl, anche grazie al fiuto del pitbull Krisnha, dell'unità cinofila di stanza a Badu 'e Carros a Nuoro e adottato dal canile municipale di Sassari, sono state rinvenute 70 dosi tra marijuana e hashish. Lo stupefacente è stato segnalato su un detenuto che rientrava da un permesso: è stato sottoposto ad un'attenta perquisizione ed è stato lo stesso uomo a estrarre la droga, contenuta in due involucri, che aveva inserito nella parte finale dell'intestino.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il detenuto segnalato all'autorità giudiziaria.

"Continua inesorabilmente l'attività di polizia indirizzata al contrasto nell'introduzione, possesso, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti all'interno dei penitenziari sardi - dice il segretario generale regionale della Fns Cisl Giovanni Villa - Il lodevole lavoro dei comandanti con le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria a disposizione, con la collaborazione del reparto cinofili del corpo gestito dal provveditorato regionale, sta continuando a macinare risultati positivi e per questo ci complimentiamo ancora. Dopo anni di insistenti richieste da parte della Fns Cisl finalmente avremo l'incremento dei conduttori cinofili così come annunciato dal capo dipartimento in occasione della festa del corpo tenutasi ieri a Roma. L'intenzione di decuplicare le unità esistenti così da avere una maggior copertura e un miglior servizio a garanzia del contrasto al fenomeno droga ci vede concordi e auspichiamo che ciò avvenga in tempi brevi".