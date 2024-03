Cagliari. Donna investita sulle strisce, è grave

L’incidente è avvenuto in via Peretti, dove a gennaio era morto un 16enne

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di 43 anni si trova ricoverata in gravi condizioni al Brotzu dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Peretti, a Cagliari.

L'incidente è avvenuto all'altezza del Mc Donald's, nello stesso punto in cui l'8 gennaio scorso era stato travolto e ucciso da un'auto un ragazzino di 16 anni. L'automobilista, un 32enne al volante di una Audi Q3, dopo l'urto si è subito fermato per soccorrere la donna.

Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita in codice rosso al Brotzu.