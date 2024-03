Stati Generali dell’Infanzia in Sardegna, nasce il Comitato scientifico

Sarà costituito il 14 marzo, il Comitato Scientifico per la realizzazione degli Stati Generali dell’Infanzia in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà costituito ufficialmente a Sassari, giovedì 14 marzo, il Comitato Scientifico per la realizzazione degli Stati Generali dell'Infanzia in Sardegna , convocato dal Garante regionale Carla Puligheddu , presso la sede della Fondazione 'Figlie di Maria' in via Rolando che ospiterà l'evento centrale del progetto nell'ottobre 2024: un evento " complesso e multidisciplinare che si propone di osservare l'infanzia da ottiche differenti, ma tutte orientano all'elaborazione di un approccio 'non violento' nella comunicazione quotidiana, in ogni ambito della vita e con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder che lavorano o si interessano dell'infanzia ", ​​si legge nel comunicato di presentazione.

Partendo dall'esigenza di tutela dei diritti delle bambine e dei bambini contro il dilagante fenomeno della violenza di genere, degli abusi e dei maltrattamenti sui minori, nasce il " bisogno di andare oltre lo sgomento per farsi carico di attuare azioni incisive capaci di scuotere e interpellare le politiche della nostra Regione e di richiamare la responsabilità della società nel suo insieme.Gli Stati Generali dell'Infanzia rappresentano la risposta istituzionale a tale esigenza che si delinea attraverso la proposta di un 'Patto sociale', un'alleanza civile e politica tra soggetti diversi e vocazioni differenti con un obiettivo comune di contribuire ad un radicale cambiamento culturale ”.

Il Comitato Scientifico, composto da esperti ed esperti di comprovata esperienza nelle materie inerenti l'Infanzia, fornirà un apporto qualificato sotto diversi profili: istituzionale, pedagogico, psicologico, psichiatrico, socio sanitario, sociologico, espressivo, politico, giuridico. L'organismo di consulenza, di elaborazione e valutazione di proposte, istituito dal Garante avrà il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi volti a dare concreta attuazione agli Stati Generali dell'Infanzia in Sardegna.

La Presidenza del Comitato sarà esercitata congiuntamente dal Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Carla Puligheddu e da Gian Comita Ragnedda, avvocato e presidente della Fondazione 'Figlie di Maria' , nello " spirito di condivisione che caratterizza il Progetto del Garante " .

Componenti del Comitato Scientifico, oltre la Garante Puligheddu e Gian Comita Ragnedda: Paola Secci, presidente CAL Consiglio delle Autonomie Locali; Maria Grazia Falchi, dirigente Scolastica; Barbara Letteri, pedagogista, Psicologa e Formatrice; Lorenza Bazzoni, psicologa centro vittimologia minori; Salvatorica Manca, neuropsichiatra infantile, direttrice dipartimento disturbi dello spettro autistico; Daniela Ticca, pediatra; Speranza Piredda, ginecologa; Marisa Muzzetto, sociologa; Beniamino Pistidda, artist manager; Debora Porrà, sindaca di Villamassargia; Cristina Sardu, avvocata. Parteciperanno ai lavori anche, Noemi Atzei, coordinatrice dei Servizi di garanzia del Consiglio regionale della Sardegna e Milena Piazza, supporto educativo e tecnico per l’Ufficio della Garante e Presidente regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali.