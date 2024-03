Cagliari, 21enne con coltello e droga nascosti nei pantaloni: arrestato

Fermato dagli agenti della Polizia mentre era a bordo di un’auto

Di: Redazione Sardegna Live

Un coltello a serramanico da 20 centimetri, 22 involucri contenenti della sostanza stupefacente tipo cannabis e la somma di 150 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, secondo le forze dell'ordine provento dell’attività illecita.

Questo il bilancio di ciò che gli agenti della Polizia di Stato ha trovato addosso a un 21enne, durante una perquisizione. Il giovane, che aveva nascosto tutto nei pantaloni, è stato fermato dalla Squadra Volanti nella notte di giovedì 7 marzo, nel quartiere di Sant’Avendrace a Cagliari, mentre si trovava a bordo di un’autovettura con altri 2 giovani.

Durante questa attività di controllo, gli operatori si sono insospettiti perché uno di loro ha mostrato segni di nervosismo. I sospetti si sono poi rivelati fondati per il 21 enne, arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre gli altri due occupanti, estranei ai fatti, sono stati posti in libertà.

La perquisizione è stata successivamente estesa anche al domicilio del ragazzo dove gli agenti hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente occultata nella camera da letto. Complessivamente è stato sequestrato un quantitativo di 900 grammi di cannabis oltre a materiale utile al confezionamento.

I fatti accertati dalla Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. che, nell’udienza di ieri mattina, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma per il 21enne.