A Nuoro riapre la piscina comunale di Farcana

Soddisfatto il sindaco Andrea Soddu: "Dopo il parco di Sant'Onofrio completamente ristrutturato restituiamo ai nuoresi un altro spazio a cui tengono particolarmente"

Di: Redazione Sardegna Live

La piscina di Farcana ha riaperto al pubblico. Il gestore della rete idrica Abbanoa ha riparato la condotta che alimenta il riempimento della vasca, imprevisto che nei giorni scorsi non ha consentito il regolare afflusso dell'acqua facendo slittare di qualche giorno l'apertura dell'impianto.

La piscina sarà fruibile tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, con costi che variano in base al tempo di permanenza e alle fasce d'età, come stabilito dall'attuale gestione (la società Nuoto Club Nuoro) in accordo con l'amministrazione comunale. Il prezzo pieno per l'intera giornata è di 8,50 euro (ridotto 6 euro); per la mezza giornata, 9.30/14.30 o 14.30/19.30, è di 6,50 euro (ridotto 5 euro).

Per le famiglie è prevista una riduzione a partire dal terzo componente, mentre per chi intendesse usufruire della piscina per un'ora di nuoto libero è stata fissata una tariffa di 5 euro. L'ingresso è invece completamente gratuito per le persone disabili e con costo ridotto per l'eventuale accompagnatore.

Soddisfatto il sindaco Andrea Soddu. "Dopo il parco di Sant'Onofrio completamente ristrutturato - afferma - restituiamo ai nuoresi un altro spazio a cui tengono particolarmente, dove trascorrere il tempo libero all'aperto e dove godersi qualche ora di spensieratezza. Penso soprattutto ai bambini e agli anziani, che più di altri hanno sofferto il periodo di chiusura legato all'emergenza sanitaria. Abbiamo fatto tutto il possibile perché la piscina aprisse in tempo per l'estate e, nonostante le difficoltà, ci siamo riusciti grazie all'impegno di tutti".