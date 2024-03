S.S. 130 momentaneamente chiusa al traffico: auto si ribalta al km 10

L’incidente è avvenuto all’altezza di Assemini, direzione Cagliari

Di: Ilaria Cardia; foto: Mario Puddu

Un brutto incidente stradale nella strada statale 130, al chilometro 10 in direzione Cagliari, ha bloccato momentaneamente la circolazione nelle prime ore della mattina.

Per cause ancora da accertare, l’incidente ha coinvolto tre veicoli: un furgone e due auto; una delle due, si sarebbe ribaltata dopo lo scontro con il furgone.

Dalle prime testimonianze (delle persone presenti sul luogo), si apprende che non ci sarebbero feriti gravi.

-- Aggiornamento delle 09:52 --

Continua ad esser chiusa al traffico la strada statale 130, all'altezza di Assemini, a causa di un incidente che ha visto coinvolte due auto e un furgone. Due persone sono rimaste lievemente ferite e sono state trasportate in ospedale con assegnato un codice giallo.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8:00 in direzione Cagliari, all'altezza del chilometro 10. Per cause non ancora accertate, le due auto e il furgone si sono urtati e dopo una serie di carambole una delle vetture si è ribaltata.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale.

Ad Assemini è anche arrivato il personale dell'Anas. Il tratto di statale è stato temporaneamente chiuso e le auto vengono deviate sulle strade comunali.

Il traffico ha subito forti rallentamenti.