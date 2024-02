Maltempo sulla Sardegna: diramata allerta meteo

Torna il maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla

Di: Redazione Sardegna Live

Torna il maltempo in Sardegna . La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico , relativo alle giornate di domani, mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio, dalle 15:00 di mercoledì sino alle 18:00 di giovedì . In questo arco temporale è previsto: codice giallo di rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu , Gallura e Logudoro .

" In seno alla saccatura che da giorni interessa il Mediterraneo Occidentale, si andrà domani, mercoledì 28 febbraio 2024, a enucleare un minimo barico chiuso a tutti i livelli sul Tirreno Occidentale. La struttura ciclonica risultante veicolerà da oriente masse d'aria umida e instabili sulla Sardegna fino a dopodomani, giovedì 29 febbraio 2024 ", scrive la Protezione civile regionale.

" Dalle ore 15 di mercoledì 28 febbraio e sino al pomeriggio di giovedì 29 febbraio, sulla Sardegna si richiedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I cumulati saranno deboli o localmente moderati sul settore occidentale; sul settore orientale i cumulati saranno localmente elevati e puntualmente anche molto elevati.i rovesci o temporali saranno isolati nella giornata di domani e evolveranno verso lo sparso (sul settore orientale) nella giornata di dopodomani ".

La Protezione civile ricorda che in presenza di fenomeni temporalischi è consigliabile “ restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in ​​un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull' evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto chiusura di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi ”.