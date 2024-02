Scontro fra auto a Talana: ad avere la peggio un 82enne

Incidente stradale fra Lotzorai e Talana

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale attorno alle 16:15 di oggi, 25 febbraio, lungo la Sp 56 fra Lotzorai e Talana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente al km 7 della Sp 56. Ad avere la peggio un 82enne che è stato estratto dall’abitacolo della sua utilitaria dai vigili del fuoco di Tortolì e dal personale del 118 accorsi sul posto e trasportato all’ospedale dì Lanusei.

L’altra auto, dopo aver sbandato, ha terminato la sua corsa ribaltandosi su un terreno poco distante, fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente.