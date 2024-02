Ancora incidente sul lavoro. Operaio muore in cantiere a Olbia

La tragedia in un cantiere edile

Di: Redazione Sardegna Live

Ennesimo incidente sul lavoro in un cantiere edile a Olbia. Un uomo ha perso la vita in via Londra questo pomeriggio.

Secondo quanto ricostruito, si tratta di un 43enne di nazionalità kosovara. Stando al racconto dei colleghi, connazionali della vittima, l'uomo era in malattia da due mesi a causa di un infortunio ed era passato in cantiere per parlare con loro.

La vittima, Baskim Bitichi, sarebbe salita su uno dei ponteggi perdendo l'equilibrio e candendo da un'altezza di circa 10 metri. La tragedia si è consumata nel cantiere per la realizzazione del complesso residenziale delle palazzine che prenderà il nome di Londra21, dove opera l'impresa Gimmy Edil costruzioni ristrutturazioni mentre l'impresa esecutrice è la Plintos S.r.l.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche gli ispettori dello Spresal e carabinieri e polizia che indagano sull'accaduto.