Dorgali. Escursionista colpito da grosso masso, è grave

Incidente durante un trekking a Cala Fuili

Di: Redazione Sardegna Live

Un escursionista di 46 anni è stato travolto da un grosso masso che si è staccato dalla parete, intorno alle 13, a Cala Fuili, nel territorio di Dorgali, nel Nuorese. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro in gravi condizioni.

Una volta preso in carico dai medici il paziente è stato intubato e ricoverato in Rianimazione. Difficili le operazioni di recupero del ferito da una gola profonda 80 metri, dove insieme ad altri amici il 46enne si trovava in escursione.

La barella con il paziente, che ha perso subito conoscenza, è stata fatta arrivare sul posto tramite verricello a bordo dell'elisoccorso del 118 con l'aiuto dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico. Sul posto anche le forze dell'ordine per accertare la dinamica dell'incidente.