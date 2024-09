Auto fuori controllo brucia 2 semafori rossi e travolge 7 persone: due morti

Il tragico incidente ieri, 18 settembre, al Lido di Camaiore

Di: Redazione Sardegna Live, foto d'archivio

Due ragazze ventenni sono morte e cinque ragazzi sono feriti gravemente: si tratta del tragico bilancio del terribile incidente avvenuto durante la serata di ieri, mercoledì 18 settembre, al Lido di Camaiore, in provincia di Lucca.

Un’auto fuori controllo, secondo una prima ricostruzione guidata da una donna 44enne brasiliana, ha bruciato due semafori rossi, travolgendo al primo incrocio le due ventenni tedesche, morte sul colpo, e al secondo investendo 5 ragazzi.

Uno dei feriti è stato portato in codice rosso all’ospedale con l’elisoccorso per un politrauma. Gli altri sono tutti gravi ma fortunatamente non in pericolo di vita.

In ospedale anche la 44enne che è stata sottoposta agli esami tossicologici ed è controllata a vista. Prima di terminare la corsa, ha urtato due auto e poi si è fermata. Tutto è ora in mano al pm di turno della Procura di Lucca.