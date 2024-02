Cagliari. Auto incendiate nella notte, 2 interventi dei Vigili del Fuoco

Si indaga per stabilire le cause

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti durante la notte appena trascorsa per due distinti interventi.

Poco prima delle ore 2, una squadra del Comando è intervenuta per un'autovettura in fiamme a bordo strada della Statale 554, priva di conducente.

Gli operatori hanno spento le fiamme servendosi di un’autopompa, per poi mettere in sicurezza la sede stradale e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.

Un altro intervento è cominciato alle ore 4:40 circa, per l'incendio di un'autovettura in sosta in via Donoratico a Cagliari. Sul posto ha operato la squadra 2A della sede centrale del Comando, dove gli operatori, con un'autopompa, hanno spento le fiamme che avevano già coinvolto altre due auto adiacenti. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Nel corso dei due distinti interventi non risultano persone coinvolte.