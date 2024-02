Incendio nel parco eolico tra Aggius e Bortigiadas

I Vigili del Fuoco di Tempio al lavoro dalle ore 12:50

Di: Redazione Sardegna Live

Dalle ore 12:50 circa di oggi, venerdì 9 febbraio, i Vigili del Fuoco di Tempio stanno operando per un incendio che ha investito la macchia mediterranea nel parco eolico tra Aggius e Bortigiadas. Il fuoco ha lambito anche alcune pale.

Il rogo non è raggiungibile facilmente da terra e per questo è stato richiesto l'elicottero del Reparto volo di Alghero Fertilia. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO