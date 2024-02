Scatta l’allerta gialla in Sardegna: piogge in arrivo

Avviso della Protezione civile sino alla mezzanotte

Di: Redazione Sardegna Live

Piogge e temporali in arrivo in gran parte della Sardegna. Per domani, sabato 10 febbraio, la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

L'avviso è valido a partire dalla mezzanotte di venerdì e per 24 ore sino alla mezzanotte di sabato.

Il Comune di Cagliari, per quanto riguarda la zona di Pirri, spesso soggetta ad allagamento, in una nota ricorda alla popolazione che è opportuno, nelle ore in cui vige l'allerta, evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. In alternativa è consigliato l'utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale di Terramaini in via Roberto Pisano.

Previsioni per sabato 10 febbraio 2024 (Fonte Arpas Sardegna)

Cielo nuvoloso con precipitazioni sparse o localmente diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati locamente moderati, fino ad elevati sulla Sardegna centro-occidentale.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo.

Venti: moderati da sud sud-ovest con rinforzi lungo le coste, in rotazione dai quadranti occidentali dalla serata. Mari: molto mossi con moto ondoso in aumento sul Mare e Canale di Sardegna nella seconda parte della giornata.

Previsioni per domenica 11 febbraio 2024

Cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati deboli o locamente moderati.

Temperature: in calo. Venti: moderati o forti da ovest ord-ovest con rinforzi fino a burrasca lungo le coste settentrionali. Mari: molto mossi o agitati.