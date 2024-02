Tenores di Bitti in partenza per Sanremo: domani l'esibizione

Il quartetto del Tenore "Remunnu 'e Locu" in partenza a poche ore dall'esibizione all'Ariston con Mahmood

I Tenores di Bitti partono alla volta di Sanremo. Appuntamento storico per il quartetto, che si esibirà sul palco più famoso d'Italia insieme a Mohmood, nella serata delle cover, in una rivisitazione della canzone "Come è profondo il mare" di Lucio Dalla. Gli esponenti del Tenore “Remunnu ‘e Locu” si sono incontrati ancora una volta ieri pomeriggio per fare delle prove, per riscaldare le corde vocali della voce di Dino Ruiu, della mezza voce di Andrea Sella, della contra di Pierluigi Giorno e del basso di Mario Pira.

“Ormai ci siamo, dopo giorni di preparazione e di prove, non ci resta che entrare sulla scena del Teatro Ariston con tutta la forza e l’emozione necessaria - commentano -. Lo faremo consapevoli di portare in mondovisione la ricchezza e la bellezza di una terra intera, che con il suo canto millenario affronta questa avventura artistica con sobrietà e serietà. Lo faremo sapendo che su quel palco non ci saranno solo i Tenores di Bitti e Mahmood, ma ci sarà il sacrificio e l’impegno di un’Isola in terra sarda e di tante piccole isole che ci seguiranno in famiglia o con gli amici dalle più svariate località del pianeta”.

“Il canto a tenore - aggiungono - rimarrà sempre il canto del nostro mondo, delle nostre storie d’amore e delle proteste sociali, dei momenti di raccoglimento religioso e delle giornate di festa in cui si riuniscono le comunità. Grazie a Mahmood, domani sera, proveremo a condividerlo con tante persone in un modo diverso e alla pari con altri stili musicali”.

