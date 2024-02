Regionali. I leader politici in sardegna: le date degli "sbarchi"

Da Schlein a Salvini, passando per Conte, fino al dubbio Meloni: in Sardegna le visite dei leader

Di: Redazione Sardegna Live

I big della politica in Sardegna in vista delle regionali del 25 febbraio: ufficializzate le date delle visite nell'Isola dei leader politici staff. A supporto di Alessandra Todde i leader di Pd e 5 Stelle: Elly Schlein sarà domani ad Alghero, alle 18, al Cinema Miramare, per un incontro pubblico con l'aspirante prima presidente donna della Regione Sardegna. La settimana prossima è invece atteso l'arrivo di Giuseppe Conte.

Il presidente dei pentastellatisarà a Sassari il 15 febbraio, il giorno successivo a Nuoro e Oristano e infine il 17 a Cagliari, dettagli di tappe e location ancora da definire. Domenica 11 arriva invece, nel pomeriggio, il vice premier Matteo Salvini, per un tour nel nord dell'Isola a sostegno del candidato del centrodestra Paolo Truzzu.

Il leader del Carroccio, fa sapere sui social il coordinatore sardo della Lega, Michele Pais, sarà alle 18:30 ad Alghero al Mercato ortofrutticolo e resterà anche il giorno successivo. Da capire invece se la premier Giorgia Meloni riuscirà a incastrare nell'agenda un appuntamento in Sardegna a sostegno del suo candidato.

Già noti i dettagli delle visite di Carlo Calenda (Azione) e Federico Pizzarotti, presidente di + Europa, a sostegno dell'altro candidato di centrosinistra, Renato Soru con la sua coalizione sarda. Quattro tappe per il primo: a Sassari sabato alle 11, per una tavola rotonda con Soru e lo stesso Federico Pizzarotti, all'hotel Grazia Deledda; nel pomeriggio l'arrivo a Nuoro per l'inaugurazione della sede del partito; domenica 11 a Iglesias, nella sede di Azione alle 10, per un incontro sulle vertenze delle industrie in crisi; in serata, alle 18, presenterà il libro al T Hotel di Cagliari.

Pizzarotti ha iniziato invece questa mattina con Sassari, proseguirà domani a Olbia e sabato 10 attraverserà Ogliastra, Medio Campidano e Sulcis, per poi chiudere il suo tour isolano a Cagliari.