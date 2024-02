Frontale strada dei Due Mari ad Alghero: morto il giovane motociclista

Il giovanissimo motociclista era Emanuele Puggioni; ricoverato a Sassari, gli era stata amputata la gamba

Di: Redazione Sardegna Live

Durante il corso della notte, ha perso la vita Emanuele Puggioni, il motociclista vittima di un brutto incidente stradale, intorno alle 14 di ieri 7 febbraio, sulla strada provinciale 42 dei Due Mari in località I Piani, quasi all'altezza delle tenute Sella & Mosca.

Per cause in fase di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente e ad avere la peggio è stato il giovane 28enne in sella alla due ruote che aveva subito l'amputazione di una gamba e poi è deceduto. Soccorso dal personale del 118, Emanuele Puggioni era stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Il guidatore dell'auto, invece, è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia stradale per i rilievi.