Malore alla guida, 67enne perde la vita a Silius

Si trovava alla guida di un pick-up che si è ribaltato finendo in una buca

Di: Redazione Sardegna Live

Sarebbe stato colto da un infarto fulminante mentre si spostava a bordo di un pick-up all'interno del suo terreno, poi è finito col mezzo in un profondo avvallamento. Così un uomo di 67 anni è morto oggi a Silius.

La tragedia è avvenuta intorno a mezzogiorno anche se il corpo è stato scoperto qualche ora dopo. L'uomo era andato nel suo ovile per controllare il bestiame. Ha deciso di spostarsi a bordo del pick-up nel terreno, ma si è sentito male perdendo i sensi. Il mezzo, a quel punto, è finito nell'avvallamento ribaltandosi. Il 67enne è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo.

Alcune ore dopo, non vedendolo tornare a casa, un parente è andato a cercarlo trovando il corpo privo di vita. Sul posto sono poi intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.