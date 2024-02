Decimomannu. Sorpreso a scassinare distributore automatico: arrestato

Un 30enne è stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava il furto

Di: Redazione Sardegna Live

Stanotte a Decimomannu, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato per tentato furto aggravato, un trentenne disoccupato del luogo, già noto per precedenti vicende giudiziarie.

Il giovane sarebbe stato sorpreso mentre tentava di forzare con uno scalpello la cassa del distributore automatico di alimenti e bevande, situato all'interno di un locale situato in via della Stazione 54, proprietà di una imprenditrice residente a Mogoro.

Il passaggio della pattuglia dei carabinieri lo aveva totalmente sorpreso. Condotto in caserma, dopo la redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, il giovane è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari, così come disposto dalla locale Procura della Repubblica.