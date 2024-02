Arriva a Sassari un mezzo di soccorso avanzato per il 'Servizio India'

India è il nome del nuovo servizio attivo 12 ore al giorno nel quartiere di Monte Rosello, a Sassari, con un nuovo mezzo di soccorso

Di: Redazione Sardegna Live

India è il nome del nuovo servizio che sarà attivo 12 ore al giorno dalle 8 alle 20 nel quartiere di Monte Rosello, a Sassari , dove opererà un nuovo mezzo di soccorso avanzato con a bordo il personale infermieristico : si tratta di un'evoluzione del sistema di emergenza urgenza che amplia l'autonomia dell'infermiere in determinate situazioni.

Gli infermieri a bordo dell'ambulanza metteranno a disposizione la loro professionalità per operare nelle situazioni di emergenza, in costante contatto con la Centrale Operativa 118 di Areus, mettendo in pratica interventi finalizzati al ripristino, sostegno e mantenimento delle funzioni vitali del paziente .

" La presenza di questo mezzo di soccorso avanzato con a bordo personale infermieristico rappresenta un valore aggiunto nella gestione dei soccorsi sul territorio e sarà in grado di garantire un trattamento precoce delle patologie tempo-dipendenti trasferendo l'utente presso la struttura ospedaliera più idonea risparmiando tempo prezioso ", spiega il dirigente delle professioni sanitarie Daniele Pandolfi . " Per quanto riguarda i soccorsi pre-ospedalieri, l'attenzione alle peculiarità dei territori dell'Azienda per l'Emergenza Urgenza è massima ", sottolinea la direttrice generale Simonetta Bettelini .

Foto di repertorio