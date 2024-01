Cuglieri. Auto finisce fuori strada e si ribalta su un fianco

La conducente è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del fuoco e soccorsa dal 118

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente alle prime ore del mattino lungo la Statale 292, all' altezza del chilometro 91+600 nei pressi di Cuglieri. Intorno alle 7 una Ford Fiesta, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita dalla sede stradale impattando nella banchina alta, e finendo la sua corsa su un fianco.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri, che ha provveduto ad estrarre la conducente dall’abitacolo e consegnarla alle cure del 118. Sono intervenute anche le forze dell'ordine per quanto di loro competenza.