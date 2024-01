L’Alghero batte il Tuttavista Galtellì e si porta al secondo posto in classifica

Baraye, Mereu e Meloni decidono il match giocato questo pomeriggio al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia

Di: Redazione Sardegna Live

Terza vittoria consecutiva e sorpasso al secondo posto, a -2 dalla vetta. Non poteva iniziare meglio il girone di ritorno dell’Alghero. 3-0 al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia contro il Tuttavista Galtellì, un successo fondamentale in ottica classifica.

Per la cronaca, l’Alghero va in gol dopo 9 minuti con un tiro cross di Baraye ma l’assistente annulla per fuorigioco tra le proteste dei giallorossi. Succede poco altro, poi al 40’ arriva il vantaggio: lancio di Mereu in area e ottimo inserimento di Baraye che, in velocità, anticipa la difesa ospite e spedisce la palla alle spalle di Ruiu. Al secondo minuto di recupero del primo tempo la squadra di mister Giandon raddoppia proprio con il suo capitano, Stefano Mereu, dopo un bello scambio con Franchi.

Nella ripresa, dopo sei minuti l’Alghero va vicino al terzo gol: conclusione ravvicinata di Marco Carboni ma il portiere ospite si salva. Sul proseguimento dell’azione Franchi calcia dal limite e sfiora la base del secondo palo. Al 68’ altro gol annullato all’Alghero e ancora a Baraye.

Giallorossi vicini al tris al 71’ con Baraye che calcia da distanza ravvicinata e Ruiu devia in corner. Il terzo gol arriva comunque, a 3’ dalla fine con il neo entrato Meloni che insacca su assist di Mereu.

Tre punti pesantissimi per l’Alghero che mette la freccia, sorpassa l’Usinese e si porta a soli due punti dalla Nuorese. Ora testa alla prossima partita, in programma sabato sul difficile campo dello Stintino.